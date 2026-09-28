Minderheidskabinet lijkt eindelijk onvermijdelijke conclusie te trekken: bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 353 keer bekeken • Bewaren

De VVD en de partijen rechts van de VVD zijn nauwelijks in staat om serieus te besturen, bewezen ze in het kabinet-Schoof. Vanaf het aantreden van het minderheidskabinet-Jetten leek het dan ook duidelijk dat de coalitie de steun van PRO moest krijgen om haar plannen door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Zeker omdat de BBB, de grootste rechtse fractie in de Eerste Kamer, geen enkel plan wil steunen zolang het kabinet pogingen doet om de stikstofcrisis op te lossen.

Het duurde echter tot afgelopen weekend tot het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel wilde halen. Na overleg met premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen maakte Jesse Klaver bekend dat het kabinet nu ook bereid is de bezuinigingen op de WW en de WIA te schrappen – een eis van PRO en de vakbonden. Eerder wilde de coalitie die bezuinigingen slechts met een jaartje uitstellen.

De vraag is waar het kabinet het geld voor de extra defensie-uitgaven nu vandaan wil halen. Volgens het AD wil de coalitie kijken naar hogere belasting voor ondernemers en vermogenden.