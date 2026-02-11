BNNVARA Logo
Minderheidskabinet-Jetten vanaf 23 februari aan de slag

Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend gemaakt. In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd, waarna in de middag de eerste ministerraad plaatsvindt. In de avond maken de bewindslieden kennis met de parlementaire pers op het Catshuis.

De afgelopen dagen druppelden de namen van de bewindspersonen naar buiten, waarbij de VVD van Dilan Yesilgöz aankomend premier Jetten voor de voeten liep door zelf als eerste haar eigen ministers en staatssecretarissen beken te maken nog voor er officiële mededelingen waren gedaan over de verdeling van de portefeuilles.

De complete lijst bewindslieden luidt als volgt:

Algemene Zaken:
Rob Jetten (D66), minister-president

Buitenlandse Zaken:
Tom Berendsen (CDA), minister van Buitenlandse Zaken
Sjoerd Sjoerdsma (D66), minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid:
David van Weel (VVD), minister van Justitie en Veiligheid
Claudia van Bruggen (D66), staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - rechtsbescherming en gevangeniswezen
Bart van den Brink (CDA), vicepremier en minister van Asiel en Migratie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Pieter Heerma (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris van Binnenlandse Zaken - koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid
Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66), minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Rianne Letschert (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Judith Tielen (VVD), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financiën:
Eelco Heinen (VVD), minister van Financiën
Nathalie van Berkel (D66), staatssecretaris van Financiën
Sandra Palmen (partijloos), staatssecretaris Herstel Toeslagen

Defensie:
Dilan Yesilgöz (VVD), vicepremier en minister van Defensie
Derk Boswijk (CDA), staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat:
Vincent Karremans (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat
Annet Bertram (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken en Klimaat:
Heleen Herbert (CDA), minister van Economische Zaken en Klimaat
Willemijn Aerdts (D66), staatssecretaris van Economische Zaken - digitale economie en soevereiniteit
Stientje van Veldhoven (D66), minister van Klimaat en Groene Groei
Jo-Annes de Bat (CDA), staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur:
Jaimi van Essen (D66), minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Silvio Erkens (VVD), staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Hans Vijlbrief (D66), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thierry Aartsen (VVD), minister van Werk en Participatie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Sophie Hermans (VVD), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mirjam Sterk (CDA), minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

Het minderheidskabinet heeft slechts 66 zetels in de Tweede Kamer, 10 te weinig voor een meerderheid, wat betekent dat voor elk besluit het kabinet op zoek moet naar medestanders in de oppositie. In de Eerste Kamer wordt het niet makkelijker, daar heeft het nieuwe kabinet slechts 22 zetels, waarbij er 38 nodig zijn voor een meerderheid.

Al 100 jaar voor