De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Minderheidskabinet-Jetten vanaf 23 februari aan de slag Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • Bewaren

Het nieuwe kabinet van D66, VVD en CDA wordt op 23 februari beëdigd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend gemaakt. In de ochtend worden de bewindslieden door de koning beëdigd, waarna in de middag de eerste ministerraad plaatsvindt. In de avond maken de bewindslieden kennis met de parlementaire pers op het Catshuis.

De afgelopen dagen druppelden de namen van de bewindspersonen naar buiten, waarbij de VVD van Dilan Yesilgöz aankomend premier Jetten voor de voeten liep door zelf als eerste haar eigen ministers en staatssecretarissen beken te maken nog voor er officiële mededelingen waren gedaan over de verdeling van de portefeuilles.

De complete lijst bewindslieden luidt als volgt:

Algemene Zaken:

Rob Jetten (D66), minister-president

Buitenlandse Zaken:

Tom Berendsen (CDA), minister van Buitenlandse Zaken

Sjoerd Sjoerdsma (D66), minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid:

David van Weel (VVD), minister van Justitie en Veiligheid

Claudia van Bruggen (D66), staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - rechtsbescherming en gevangeniswezen

Bart van den Brink (CDA), vicepremier en minister van Asiel en Migratie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Pieter Heerma (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris van Binnenlandse Zaken - koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid

Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66), minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Rianne Letschert (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Judith Tielen (VVD), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financiën:

Eelco Heinen (VVD), minister van Financiën

Nathalie van Berkel (D66), staatssecretaris van Financiën

Sandra Palmen (partijloos), staatssecretaris Herstel Toeslagen

Defensie:

Dilan Yesilgöz (VVD), vicepremier en minister van Defensie

Derk Boswijk (CDA), staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat:

Vincent Karremans (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

Annet Bertram (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken en Klimaat:

Heleen Herbert (CDA), minister van Economische Zaken en Klimaat

Willemijn Aerdts (D66), staatssecretaris van Economische Zaken - digitale economie en soevereiniteit

Stientje van Veldhoven (D66), minister van Klimaat en Groene Groei

Jo-Annes de Bat (CDA), staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur:

Jaimi van Essen (D66), minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Silvio Erkens (VVD), staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Hans Vijlbrief (D66), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Thierry Aartsen (VVD), minister van Werk en Participatie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Sophie Hermans (VVD), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mirjam Sterk (CDA), minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport