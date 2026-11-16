Minderheidskabinet-Jetten gaat asielzoekers naar Rwanda deporteren Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 395 keer bekeken • Bewaren

Het minderheidskabinet dat voorlopig in elk geval nog uit D66, CDA en de VVD bestaat, gaat uitgeprocedeerde asielzoekers deporteren naar Rwanda. Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft daarvoor maandag de eerste officiële stappen gezet samen met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Griekenland. Dat meldt het ANP.

Het zou daarbij in eerste instantie gaan om enkele tientallen asielzoekers uit de vijf Europese landen bij elkaar. Volgens het kabinet is dit vooral een proef om aan te tonen dat dat je op deze manier prima ongewenste asielzoekers kan deporteren naar een land waar ze veelal niet vandaan komen en nog nooit geweest zijn. Om exact die reden gaat het kabinet er dan ook van uit dat de zaken voor de rechter zullen worden gebracht. Het is dan ook hoogst onzeker of de eerste mensen in 2027 daadwerkelijk kunnen worden weggestuurd naar wat met een eufemistische term ook wel de "terugkeerhub" in Rwanda wordt genoemd.

ANP meldt:

De afspraken draaien om asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet naar hun herkomstland kunnen worden teruggestuurd. Voor nu komen alleen alleenstaande mannen afkomstig uit Afrikaanse landen ervoor in aanmerking.

Bij onder meer hulp- en mensenrechtenorganisaties leven er grote zorgen over het plan. Niet in de laatste plaats vanwege de erbarmelijke mensenrechtensituatie in Rwanda en over de vraag hoeveel grip Nederland daarop heeft. "In Rwanda is geen persvrijheid, geen politieke vrijheid en geen oppositie", aldus Volt-Europarlementariër Anna Strolenberg. Ze was recent in Rwanda om het plan te onderzoeken. "Ik zie niet in dat mensen die daarheen gaan daar een toekomst kunnen opbouwen."

Het ASKV, de hulporganisatie voor ongedocumenteerde mensen, laat in een eerste reactie weten:

"Het kabinet presenteert een uitzetcentrum als daadkrachtig terugkeerbeleid, maar daadkracht is niet hetzelfde als een oplossing. In plaats van de obstakels in het migratiebeleid aan te pakken, kiest het kabinet ervoor die buiten de landsgrenzen te schuiven. Daarmee wordt geen enkel obstakel voor terugkeer weggenomen, maar wordt de verantwoordelijkheid wel op afstand gezet. Dat is geen serieus beleid, maar symboolpolitiek."

De Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (PRO) maakt zich eveneens grote zorgen over het besluit. "Er is geen enkele aanleiding om te denken dat herkomstlanden ineens wel meewerken aan de terugkeer van iemand die vanuit Rwanda komt in plaats van Nederland", zegt Strik. "Deze deal zal alleen maar leiden tot een verkwanseling van geld en mensen die vast komen te zitten in miserabele situaties."

PRO-Kamerlid Lisa Westerveld zegt op sociale media: "Na jaren chaos door rechtse asielministers, bedenken ze nu weer een dure symboolmaatregel. Terwijl hier de opvang vastloopt, wil het kabinet miljoenen uitgeven om mensen naar een land te sturen waar mensen- en kinderrechten onder druk staan. Dit is rechtse symboolpolitiek."

Onduidelijk is wat Rwanda er concreet voor terugkrijgt. Nederland zou meer economische samenwerking in het vooruitzicht hebben gesteld, maar wat dat precies inhoudt en hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog niet bekend. Het kabinet-Jetten zou nog meer landen buiten de EU gesprekken hebben gevoerd voor soortgelijke deportatiekampen.