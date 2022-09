Poetin stuurt voornamelijk etnische minderheden naar het front

Sinds de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie ontvangen mannen in Rusland een brief waarin ze opgeroepen worden om mee te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Een groot deel van hen behoort tot de etnische minderheidsgroepen in Rusland. Volgens journalist en activist Osman Pashaev zou zo'n tachtig procent van de oproepen verstuurd zijn naar Krim-Tataren, die minder dan twintig procent van de bevolking in de Krim vormen. Ook in de hoofdstad van de boeddhistische republiek Kalmyk zullen binnenkort 332 mannen opgeroepen worden. Dat meldt activist Daavr Dordzhin. ‘Dat is best veel voor een stad met niet meer dan 150.000 inwoners’, benadrukt hij. In de republiek Bashkortostan, die een moslimmeerderheid heeft, worden vaders met vier kinderen en mannen boven de 40 jaar opgeroepen. De exacte cijfers zijn niet bekend, maar veel mannen zouden een brief ontvangen hebben.