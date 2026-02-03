Minderheidscoalitie van Jetten krijgt steun van rechts, ouderen moeten langer door gaan werken Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 90 keer bekeken Bewaren

Eerst had de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer al de weg vrijgemaakt voor het verhogen van de bonussen van bankiers. Dinsdag werd in het debat over het regeerakkoord duidelijk dat de rechtse partijen de minderheidscoalitie ook gaan helpen bij het verhogen van de pensioenleeftijd. Het debat zet de toon voor het nieuwe maar klassiek rechtse beleid, de renteniers bepalen dat de gewone werknemers langer moeten doorwerken.

Een motie van GroenLinks-PvdA om de maatregel tegen te houden haalde het niet. De rechtse 'oppositie' wilde er niet aan meewerken, dat wil zeggen de clan van ex-PVV"ers rond Markuszower en de SGP. Het AD meldt:

Jimmy Dijk (SP) is boos op Chris Stoffer (SGP) die een motie indient die de verhoging van de AOW-leeftijd wil verzachten voor zware beroepen. Volgens Dijk 'saboteert dit een poging tot een verenigde oppositie', omdat het de eerdere motie van Klaver over de AOW-plannen verzwakt. Stoffer denkt dat het probleem 'niet in de verhoging zelf zit'.

JA21 steunt de motie van Klaver dan weer wel terwijl de partij in het eigen verkiezingsprogramma heeft staan dat de pensioenleeftijd omhoog moet. 50Plus heeft moeite met de verhoging maar wil andere plannen van de coalitie wel steunen.

De coalitie was van plan de AOW-leeftijdsgrens een op een te koppelen aan de levensverwachting, waardoor die aanzienlijk zal stijgen in de toekomst. In het eerder afgesloten pensioenakkoord is juist afgesproken dat dat niet zo hard zou lopen. Tegenstanders vonden dat de coalitie hiermee de afspraken niet nakomt, terwijl de coalitie het ziet als de opening van een onderhandeling. Als de motie het zou halen zou het nieuwe kabinet al voor de aanstelling een klap hebben ontvangen. Dat is nu dus voorkomen.

Rob Jetten heeft een motie ingediend om hem tot formateur te benoemen. Dat is een nieuwe stap op weg naar het premierschap. RTL Nieuws meldt dat de minderheidscoalitie vrijwel overeenstemming heeft bereikt over de verdeling van de ministersposten. Klaver hintte er op dat informateur Rianne Letschert voor haar lijmwerk wordt beloond met een ministerschap maar dat wilde ze niet bevestigen: "Nu is het verkeerde moment om dat te vragen". Kort daarvoor complimenteerde ze de Kamerleden die het debat uren volhouden, ze rekent hen tot de 'hardwerkende Nederlanders'.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wees er fijntjes op hoe de VVD nu al de twee coalitiegenoten CDA en D66 in hun hemd zet. De partij plaatste billboards langs de snelwegen met daarop triomfantelijk alle punten die ze hebben afgedwongen. De VVD lijkt daarmee ook het verkiezingsmotto van D66 'het kan wel' naar eigen inzicht gekaapt te hebben. Ook Klaver merkte dat op.

Denk hekelde de verhoging van de defensieuitgaven. De partij eist ook meer sancties tegen Israël en erkenning van de staat Palestina.

Aan het eind van het debat probeerde Jetten de stemming er in te houden. De NOS meldt: