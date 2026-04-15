Minderheidscoalitie stevent door toedoen van de VVD af op begrotingscrisis: plezieren rechtse achterban belangrijker dan landsbestuur

De VVD laat de afkeer van PRO prevaleren boven goed landsbestuur. Dat valt op te maken uit een blik achter de schermen van de Volkskrant. Het is vrijwel onmogelijk voor de rechtse minderheidscoalitie om haar begrotingen voor volgend jaar door de Tweede en Eerste Kamer loodsen zonder steun van PRO. Maar de VVD houdt elk normaal contact met de linkse oppositiepartij af.

“VVD-leider Dilan Yesilgöz en Pro-leider Jesse Klaver hebben amper contact, de relatie met VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is nauwelijks beter. (…) De VVD heeft bij de laatste verkiezingen campagne gevoerd met de boodschap: stem op ons, want wij gaan niet in zee met links. Tot de volgende verkiezingen kunnen de liberalen daar niet op terugkomen.”

Bij CDA en D66 bestaan grote zorgen over de onverzoenlijke houding van de VVD, maar de partij van Yesilgöz kijkt alweer naar de volgende verkiezingen. Als PRO bij de Provinciale Statenverkiezingen onvoldoende stemmen haalt, is de steun van de linkse partij in de Eerste Kamer vanaf volgend jaar mogelijk helemaal niet meer nodig, zo redeneert de VVD-top.

Op dit moment hebben de coalitiepartijen slechts 22 zetels van de 75 in de Eerste Kamer. De 14 zetels van PRO lijken dus onmisbaar als D66, CDA en VVD hun begrotingen aangenomen willen krijgen in de senaat.