Minder schaatsen want ijsbanen kunnen energiekosten niet bevriezen

Met een prijsstijging van 25 tot 50 cent hopen ze dat de schaatsbaan voor iedereen toegankelijk blijft. "Helaas moeten we iets doen, maar we proberen dat wel zo minimaal mogelijk te doen", benadrukt Romme. "Vanuit ons gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid zeggen we: het kan niet zo zijn dat schaatsen onbetaalbaar wordt."Voor de schaatsbanen is één scenario onbespreekbaar: de deuren sluiten. "We willen gewoon een goed seizoen draaien en daarom zijn we ook in gesprek met het ministerie van VWS. Voor de particulieren is al een prijsplafond ingesteld, nu moet er ook iets voor ondernemers komen. Want het kan gewoon niet anders."