Miljoenen mensen acuut in levensgevaar na rancuneuze maatregel Donald Trump Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 871 keer bekeken • bewaren

Miljoenen mensen wereldwijd verkeren in acuut levensgevaar nadat de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten de financiering van levensreddende medicijnen te stoppen. Het gaat daarbij onder meer om hiv-remmers, malaria- en tuberculose-medicatie, anticonceptie en medische benodigdheden voor pasgeboren baby's en hun moeders. Die medicatie wordt door USAID geleverd, het departement voor ontwikkelingssamenwerking van de Amerikaanse overheid.

Voor het weekend berichtte de New York Times al dat Trump geen geld meer wilde vrijmaken voor hiv-remmers. Dinsdag kregen hulporganisaties die samenwerken met het United States Agency for International Development (USAID) memo's waarin zij werden gesommeerd onmiddellijk hun werk neer te leggen. Door de VS gefinancierde organisaties hebben ook een verbod gekregen om medicatie aan klinieken te leveren, zelfs als die medicatie op voorraad is. Dat geldt bijvoorbeeld voor organisaties die aidsremmers leveren aan 6,5 miljoen kinderen met hiv in 23 verschillende landen.

Atul Gawande, het deze maand opgestapte hoofd wereldwijde gezondheidszorg bij USAID, spreekt van een "catastrofale" beslissing. "De geleverde medicatie houdt 20 miljoen mensen met hiv in leven. Dat stopt vandaag." De onmiddellijke onderbreking van de behandeling en preventie van ziekten betekent dat patiënten het risico lopen ziek te worden en, in het geval van hiv in het bijzonder, het virus op anderen over te dragen. Het betekent ook dat er resistente stammen kunnen ontstaan, aldus Gawande.