Druktemaker Marcel van Roosmalen vraagt bij De Nieuws BV aandacht voor het leed dat ouders wordt aangedaan. “De meivakantie valt in april, en ja ook in mei, want hij duurt heel erg lang. Miljoenen gezinnen dreigen kopje onder te gaan aan de meivakantie. Een vakantie die steeds langer wordt, waardoor hij bijna aan de extra lange zomervakantie lijkt te worden gepakt. Is dat dan stiekem de bedoeling? Dat onze kinderen straks net als in Zuid-Europa van de lente tot en met de herfst vrij zijn. Willen ze alle ouders het werken onmogelijk maken en ons zo richting de afgrond duwen? Wie zitten er achter het nodeloos verlengen en versnipperen van de meivakantie? Wat is het verdienmodel? Gaan ze straks ook Kerstmis verplaatsen? Wie zit hierachter? Ik houd er niet van om naar personen te wijzen, maar het zijn Henk Vermeer en Caroline van der Plas.”