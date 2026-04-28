Miljardenwinst voor oliemaatschappij BP door oorlog tegen Iran, kabinet Jetten wil niet ingrijpen

Terwijl grote delen van de bevolling zuchten onder de gevolgen van de oorlog tegen de Iran, is het voor de aandeelhouders van BP een tijd van zakken vullen. De oliemaatschappij maakte bekend dat door de oorlog de winst over de eerste drie maanden van dit jaar meer dan is verdubbeld tot 3,2 miljard dollar. Het bedrijf spreekt van "uitzonderlijke prestaties" in de oliehandel. Het enorme bedrag overtrof de verwachtingen van analisten. Greenpeace stelde de praktijken van de oliemaatschappijen, die hun megawinsten behalen ten koste van burgers, al eerder aan de kaak.

Verschillende Europese landen willen dat er een extra belasting komt op de oorlogswinsten die oliemaatschappijen boeken. Dat gebeurde eerder ook toen Rusland Oekraïne binnenviel en de energieprijzen explodeerden. Nederland wil daar echter nu niet aan. Eerst was de reden daarvoor dat afgewacht moest worden of er wel sprake was van megawinsten, liet het kabinet weten aan de Kamer. Trouw schreef:

Toch is het niet helemaal zeker dat raffinaderijen extra winst maken, merkt het kabinet op, want mogelijk zitten zij door hun contracten vast aan de lagere prijzen van voor de oorlog. Verder hebben de Nederlandse raffinaderijen ook jaren met lagere marges of zelfs verliezen gekend. Als er wel extra winst wordt gemaakt, belast het kabinet die liever via de vennootschapsbelasting.

Nu klinkt het dat de coalitiepartijen twijfels hebben over de 'juridische houdbaarheid' van de solidariteitsbelasting. De echte reden voor het tegenhouden van de heffing laat zich raden.

