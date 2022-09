Miljardensteun overheid zal armoedeval van veel burgers niet stoppen

Deze maatregelen dempen weliswaar de aanzienlijke stijging van de zogenaamde vaste lasten, maar lossen een structureel maandelijks tekort aan geld voor veel burgers niet op. Een tekort veroorzaakt door te hoge uitgaven aan huur, zorg, boodschappen en energie in relatie tot het maandelijks inkomen dat wordt ontvangen.

Voornoemde tekorten zullen als gevolg van deze overheidsmaatregelen wel kleiner worden, alle beetjes helpen tenslotte, maar bij lage inkomensgroepen tot veel middeninkomens zal een feitelijk tekort ook in 2023 er nog steeds zijn. Van omvang weliswaar minder. Maar nog wel blijvend een voelbaar en merkbare min in de portemonnee.

Door op alles te laat te reageren heeft Rutte IV verzaakt om tijdig juiste maatregelen te nemen op wezenlijke onderdelen van onze economie. Ergo, ze heeft zelf door verkeerde besluiten een voorzienbare crisis mede veroorzaakt. Zoals het te laat ingrijpen in de stikstofcrisis, het arbeidsmarktprobleem en het vrijgeven aan commerciële beleggers van een grote voorraad sociale huurwoningen. Betaalbare huurwoningen waar nu een schreeuwend tekort aan is. Waardoor veel huurders in de kwetsbare inkomensgroepen een schrikbarend hoge huur moeten betalen. Waardoor er te weinig inkomen overblijft om aan andere gestegen kosten van levensonderhoud nog te kunnen voldoen.