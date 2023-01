Miljardairs willen meer belasting betalen

18 jan. 2023 - 16:00

Het sprookje dat (super) rijken procentueel meer, of in ieder geval net zoveel, belasting willen betalen als hun werkster is al zo oude als de weg naar Rome. https://www.trouw.nl/politiek/patriottische-miljonairs-onder-wie-twee-nederlanders-wij-willen-meer-belasting-betalen~b0eaca70/ Probleem is dat dit sprookje valt in de categorie ''progressief'' links lullen maar intussen rechtse zakken vullen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Blijkbaar voelen niet alleen de rijken zich thuis bij linkslullende clubs als GL/PvdA maar ook de superrijken. Duidelijk een vlucht naar voren. De rijen voor de voedselbanken en anderzijds op de luchthavens voor extra luxe vakantie worden zichtbaar te lang. Dan maar de belasting op vermogen (in Nederland bijvoorbeeld nul (0) op spaarcenten in de villa) en inkomen die aldoor zijn verlaagd marginaal verhogen.

