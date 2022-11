Miljardairs breken de planeet af en doen vrijwel niets om de klimaatcrisis tegen te gaan

De rijksten der aarde hebben een buitenproportioneel aandeel in de vernietiging van de leefbaarheid van de planeet. Uit een berekening van Oxfam blijkt dat de 125 rijkste personen samen net zoveel broeikassen uitstoten als heel Frankrijk, Egypte of Argentinië. Ook investeren ze bovengemiddeld veel in klimaatonvriendelijke bedrijven in plaats van dat ze hun vermogen aanwenden om de klimaatcrisis te bestrijden.