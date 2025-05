Miljard euro EU-geld gebruikt voor schending mensenrechten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

De Europese Unie heeft meer dan een miljard euro uitgegeven aan projecten die de mensenrechten schenden. Dit staat in een schokkend rapport van acht organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, zo meldt The Guardian. De onderzoekers bekeken 63 projecten in zes Europese landen en ontdekten grove schendingen van fundamentele rechten.

Het gaat om ernstige discriminatie van de meest kwetsbare groepen in Europa. Roma worden bijvoorbeeld weggestopt in ondermaatse huizen gemaakt van oude scheepscontainers, ver weg van alle voorzieningen. Kinderen met een beperking worden van hun ouders weggehaald en opgesloten in instellingen. Asielzoekers worden vastgehouden in afgelegen kampen onder erbarmelijke omstandigheden.

In Roemenië gebruikte bijvoorbeeld een instelling 2,5 miljoen euro uit de EU-pot om kinderen met een beperking op te sluiten, terwijl deze kinderen het recht hadden om bij hun familie te blijven. In Griekenland werden scholen gebouwd uitsluitend voor Roma-kinderen die op deze manier buiten de Griekse samenleving werden gehouden.

Mensenrechtenorganisaties zijn woedend. "Het is onaanvaardbaar dat geld van Europese burgers wordt gebruikt om discriminatie en segregatie te versterken," zegt onderzoeker Ines Bulic. Ze noemt het "slechts het topje van de ijsberg" omdat dit soort schendingen waarschijnlijk overal in Europa voorkomen.