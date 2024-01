Militairen worden onwel tijdens toespraak Macron

Vrijdag sprak hij in Cherbourg-en-Cotentin, in de noordwestelijke punt van het land, de krijgsmacht toe met een nieuwjaarsrede waarin hij onder meer het belang van Operatie Sentinelle benadrukte. Dat is de naam voor de grootschalige inzet van militairen in de openbare ruimte ter bestrijding van terrorisme. Frankrijk kent een verhoogde dreiging voor terrorisme, na onder meer de moord op een docent in oktober vorig jaar. Dit jaar worden in Parijs de Olympische Spelen gehouden en de vrees voor een terreuraanslag is groot.