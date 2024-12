Militairen op Tinder vormen gevaar voor nationale veiligheid

De datingapp Tinder biedt de mogelijkheid om de locaties en verplaatsingen van militairen te volgen. Dat heeft het onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) vastgesteld door via nepaccounts contact te zoeken met militairen die willen daten. Ze konden onder meer Nederlandse militairen traceren die op missie zijn in Estland, een van de NAVO-landen die grenst aan Rusland. De journalisten stelden de app zo in dat het leek alsof ze in de buurt van de militairen verkeerden. Op dat principe is de app namelijk gebaseerd. Veiligheidsexperts constateren dat Tinder een gevaar voor de nationale veiligheid vormt.