'Militairen brengen hulp Afghanistan in gevaar'

Onrealistische verwachtingen over de effecten van hulp en een verkeerde strategie brengen de ontwikkeling van Afghanistan in gevaar. Internationale hulporganisaties slaan aan de vooravond van de Afghanistan-conferentie in Londen alarm.

De hulporganisaties, waaronder Oxfam, constateren dat verreweg de meeste hulp gaat naar de gevechtszones in het land waar door militairen korte termijn projecten worden opgezet die echter nauwelijks kans van slagen hebben en tot nog meer geweld leiden. Ondertussen verkommert de bevolking in andere, vredige delen van het land. Afghanistan is na Niger het armste land ter wereld, ondanks de enorme bedragen die aan hulp worden besteed.

In de Britse krant The Times wordt een schrijnend voorbeeld gegeven. In Daikundi, een van de armste maar tegelijkertijd vredigste provincies, is het aantal scholen dat over een schoolgebouw beschikt minder dan één procent. Ook zijn er in de provincie geen verharde wegen te vinden. In Helmand daarentegen, een gevechtszone en een van de grootste opiumgebieden ter wereld, wordt dit jaar 400 miljoen dollar aan hulp besteed. Oftewel 285 dollar per hoofd van de bevolking.

Volgens de organisaties brengen de militairen hulpverleners en bevolking in gevaar door de verschillen tussen hulp en strijd te vervagen. De hulpprojecten die door militairen uit de grond worden gestampt, zijn geliefde doelen van de anti-regeringselementen. Onderzoek van de hulporganisatie Care heeft uitgewezen dat scholen die met Navo-geld worden gebouwd veel meer kans lopen op aanvallen dan andere scholen.

De militaire ‘ontwikkellingshulp’ blijkt ook in de praktische uitvoering vaak waardeloos: slecht gebouwd, slecht geleid en slecht gecontroleerd. Tegenover de Amerikaanse staatsomroep Voice of America constateert de coördinator van Oxfam International in Kabul dat Afghanen steeds meer gefrustreerd raken door het feit dat er zoveel geld in het land wordt gepompt terwijl hun levensomstandigheden nauwelijks verbeteren. Vorig jaar kwamen in Afghanistan 2400 burgers om het leven bij militaire acties, 14 procent meer dan in 2008 en het hoogste aantal sinds de verdrijving van de Taliban in 2001. De gemiddelde levensverwachting voor een Afghaan is 43 jaar.

