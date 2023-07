Milieuramp dreigt bij Ameland als brandend vrachtschip vol met auto's zinkt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 404 keer bekeken • bewaren

Bij autoriteiten, bergingswerkers en milieubeschermers heersen grote zorgen over een vrachtschip dat sinds middernacht in brand staat, zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland. Bij de scheepsramp is een opvarende om het leven gekomen en zijn de andere 22 bemanningsleden gewond geraakt. Een deel van hen moest vanwege de snel om zich heen grijpende vlammen van het 30 meter hoge schip in zee springen. "Ze zijn er slecht aan toe", verklaart een redder van de KNRM tegenover de NOS.

Er is niemand meer aan boord van het schip, de Fremantle Highway, dat nog steeds in brand staat. De bluswerkzaamheden worden ernstig gehinderd door de mogelijkheid dat bluswater het schip doet zinken. Dat zou een milieuramp betekenen voor de Waddenzee, een zeer kwetsbaar en uniek natuurgebied dat officieel tot werelderfgoed is uitgeroepen. Aan boord is een vracht van 3000 auto's die van Bremerhaven naar Egypte vervoerd werden. Vermoed wordt dat de brand is ontstaan in een van de 25 elektrische auto's.

Omrop Fryslân meldt op gezag van scheepvaartblad Schuttevaer dat de berging en redding van het schip een zeer lastig karwei is:

Het blussen van de brand op het vrachtschip stelt de bergers tegelijkertijd voor een groot dilemma, schrijft scheepvaartvakblad Schuttevaer. Sleepboot Guardian houdt de zijkant van het schip nat, maar voorkomen wordt dat het water in het schip belandt. Want dat zou de kans op instabiliteit, vervuiling en zinken vergroten.De situatie doet volgens Schuttevaer denken aan de brand aan boord van de Felicity Ace vorig jaar. Dat schip was ook 200 meter lang en vloog in brand bij de Azoren, in de Atlantische Oceaan. Na ruim twee weken blussen zonk het schip, als gevolg van al het bluswater. Daardoor werd het schip instabiel en sloeg het om.De Kustwacht lijkt nu te proberen niet de brand te blussen, maar vooral het schip te koelen. Zinken zou een milieuramp betekenen, besluit Schuttevaer.

Volgens de Kustwacht kan de brand nog dagen duren.