Milieudefensie sleept ING-bank voor de rechter wegens klimaatvernietiging Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Milieudefensie eist dat ING zijn uitstoot in 2030 vrijwel halveert ten opzichte van 2019 en dat de bank de samenwerking stopt met vervuilende bedrijven. De eis betreft alle uitstoot van ING, dus ook de uitstoot van de vervuilende bedrijven waar de bank zaken mee doet, zoals de olie- en gassector. 99% van ING's uitstoot komt voort uit leningen aan en samenwerking met vervuilende bedrijven. Daarmee heeft de voormalige staatsbank grote invloed op de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Milieudefensie eist dat de bank van ieder groot bedrijf waarmee het zaken doet, een plan in lijn met het klimaatakkoord van Parijs vraagt. ING is de grootste bank van Nederland en steekt meer geld in vervuilende bedrijven dan alle andere Nederlandse banken, aldus de milieuorganisatie:

Directeur Donald Pols van Milieudefensie verklaat: “De bank financiert olie- en gasbedrijven, ontbossing en zware industrie die de klimaatcrisis verergeren. En of je nu zelf naar olie boort, of voor de boor hebt betaald, in beide gevallen draag je een verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis waar we nu in zitten. In 2022 was de bank verantwoordelijk voor minstens 61 megaton broeikasgassen; zelfs een land als Zweden stoot minder uit. Daarom stapt Milieudefensie weer naar de rechter, met steun van duizenden mensen.”

Ook wil Milieudefensie dat ING geen bedrijven meer financiert die nieuwe olie- en gasprojecten starten. Pols: “Wie betaalt, bepaalt. Door financieringen in bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven is ING de bankier van de klimaatcrisis.ING moet overtuigende klimaatplannen van grote vervuilende bedrijven eisen en er anders geen zaken meer mee doen."

De bank werkt wel aan klimaatmaatregelen maar wil tot 2040 door blijven gaan met het financieren van nieuwe olie- en gasprojecten tot 2040. En heeft verder geen doelen die garanderen dat de absolute uitstoot verminderd wordt, terwijl dat nodig is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.

Winnie Oussoren (21), voorzitter Milieudefensie Jong:“Wij jongeren zitten niet aan de knoppen, maar bedrijven als ING helpen met hun fossiele financiering wel onze wereld én toekomst naar de knoppen.”

Milieudefensie voelt zich gesteund door een eerder vonnis van de rechter in de Klimaatzaak tegen klimaatvernietiger Shell. Het is voor het eerst dat in Nederland een klimaatrechtszaak tegen een financiële instelling wordt gestart.