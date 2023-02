Milieubewuste boer die rechtszaak won tegen chemiegigant Monsanto thuis aangevallen door 'agroterroristen'

De Franse justitie is een onderzoek gestart naar de mishandeling van Paul François , een boer die in december een overwinning boekte in een 15 jaar durende juridische strijd tegen chemiegigant Bayer Monsanto. Volgens de boer drongen gemaskerde mannen op 30 januari zijn garage binnen terwijl hij aan de telefoon was met zijn zus. Hij zou zijn geslagen, vastgebonden en bedreigd. "We zijn het zat om je te horen en je gezicht op tv te zien. Stop met je gezeik op tv en radio," zouden ze hem toegevoegd hebben. Volgens de 58-jarige boer, die ten noorden van Angoulême woont, schrokken de aanvallers van de automatische verlichting en vertrokken ze. De daders zijn nog niet opgespoord, meldt Libération.

Paul François kampt met ernstige gezondheidsproblemen door het gebruik van Lasso, een inmiddels verboden onkruidbestrijdingsmiddel dat door Monsanto op de markt werd gebracht. Hij klaagde de Amerikaanse multinational in 2007 aan. In 2004 raakte hij, toen nog fervent voorstander van bestrijdingsmiddelen, bedwelmd door het middel en lag 200 dagen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels biologisch graanboer. In december vorig jaar concludeerde de rechter eindelijk dat Monsanto verantwoordelijk was voor de gezondheidsschade en veroordeelde het bedrijf tot een schadevergoeding van 11.000 euro. Het was voor het eerst dat Monsanto werd veroordeeld en daarom sprak François van een overwinning ondanks de lage vergoeding. Eerder moest Monsanto in de VS 20 miljoen dollar betalen aan een getroffen tuinman maar dat was een schikking om een vonnis te voorkomen.