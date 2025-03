Mijn ogen vielen bijna uit mijn hoofd toen ik zag wat BBB uitspookt Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 1617 keer bekeken • bewaren

We hebben twee rechts-populistische partijen die openlijk sceptisch staan jegens militaire hulp aan de Oekraïners en zorgwekkend minder negatief denken over Trump en Poetin dan de meesten van ons. Desondanks probeert een ervan, bij monde van BBB-minister Wiersma, munt te slaan uit de huidige geopolitieke verwarring met het doel een deel van het Nederlandse mestoverschot weg te werken. Ze wil namelijk toestemming van de EU om in het kader van de boycot van Russische producten Poetins kunstmest te vervangen door onze eigen bewerkte dierlijke mest.

Het was mij tot nu toe ontgaan dat Russische kunstmest buiten de sancties valt sinds de inval in Oekraïne, omdat er voor de landbouw ‘met het oog op de voedselzekerheid’ uitzonderingen zijn gemaakt. Zo supersterk is dus de lobby van de Europese agro-industrie! Vergeet ook niet die van de kunstmestfabrikanten, zoals het Nederlandse Yara Sluiskil. Als bekend een van onze megavervuilers. Maar Russische kunstmest zou hun oneerlijke concurrentie aandoen. En Poetins bommen blijven vallen.

Het is kennelijk niet genoeg dat de Nederlandse agro-industrie natuur en milieu vernietigt (inclusief onze gezondheid en de waardigheid van dieren), landschappen bederft met grasfalt en distributiedozen, files veroorzaakt met haar exportverkeer, politici en andere burgers intimideert. Niet voldoende dat haar al dan niet officiële vertegenwoordigers in het verlengde daarvan liegen, bedriegen, draaien, verwarren, uitstellen en vooral obstakels opwerpen.

Dat laatste is interessant. We denken meestal alleen aan de verschrikkelijke landelijke BBB, die door haar coalitiegenoten in staat wordt gesteld oplossingen te traineren voor de bovengenoemde problemen. Die attitude is natuurlijk ook ideologisch bepaald. Problemen bestaan volgens Schoof I alleen doordat die arme agro-industrie voortdurend wordt belaagd door een tsunami van totaal overbodige regels. Klimaatveranderingen, wie bewijst dat?

Daarom is belangrijk te beseffen dat de laatste jaren de BBB en haar sympathisanten niet alleen maar in de besturen van de meeste provincies zetelen, maar ook in de waterschappen. Die krijgen de laatste jaren steeds meer te kampen met hevige wateroverlast en later ook droogte. Dat veroorzaken ze deels zelf. Grond mag niet drassig zijn, dan loopt het zware materieel van de boeren vast. Subiet wegpompen. En ja, dan wordt het later gauw droog. Dan mogen de boeren zelf pompen om hun land te besproeien. Met waterkanonnen, ook in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen.

Voor de hevige wateroverlast hebben wetenschappers gelukkig een uitstekende oplossing gevonden, zelfs een win-winner. Zorg dat het overtollige water in een natuurlijke omgeving kan worden opgevangen. Traditioneel de veenweiden en uiterwaarden. Herstel die zo nodig en vooral: creëer er meer, met name in risicovolle gebieden. Veenweiden en uiterwaarden laten bovendien weer een biodiverse natuur terugkomen, dan wel ontstaan. Een rijkdom aan bosjes, struiken, bloemen, vogels, insecten en grote grazers. Bloemrijke hooi voor het vee. Er bestaan al diverse projecten waar dit uitstekend is geslaagd.

Maar de boeren blokkeren dit alles categorisch, net als de projectontwikkelaars. Geen boerengrond naar de natuur! Maar gedachteloos wel naar een projectontwikkelaar die goed betaalt, voor woningen, windmolens of zonneparken).

Terug naar de perverse Wiersma, de agro-lobby en de situatie in Oekraïne. Volgens de EU is er om minder afhankelijk te worden van de energie uit Rusland en Amerika veel geld nodig voor een interne transitie. Net als voor defensie. Waar moeten die middelen in hemelsnaam vandaan komen? De neoliberale reflex in ons land en elders is uiteraard: van de zorg, de cultuur, het onderwijs en de uitkeringen. Grote denkers uit die sfeer klagen zelfs dat we de afgelopen decennia met onze ‘luxe verzorgingsstaat’ op de pof hebben geleefd.

Nonsens. Er is een alternatief dat zo voor de hand ligt, dat ik er mij over verbaasde dat niemand het opperde. Namelijk zou er veel geld vrijkomen als we de Europese landbouwsubsidies afschaffen. Voor de periode 2021-2027 gaat het al om 387 miljard euro. Vergeet ook niet de verschillende belastingfaciliteiten daarnaast voor boeren, annex allerlei goedkopere tarieven. Dat levert extra miljarden op. En waarom alleen die arme boeren laten dokken? Dus evenmin subsidies en belastingvoordelen meer voor de fossiele industrie en andere megavervuilers, als Yara Sluiskil, Tata, Schiphol, KLM, Chemours. Plus een stevig lik op stuk beleid bij overtredingen. Dat alles bespaart nog meer miljarden.

Er zal vanzelfsprekend een ruimharige subsidie beschikbaar blijven voor biologische boeren of degenen die dat willen worden, voor bedrijven die serieuze plannen hebben voor verduurzaming of interessante innovaties. Die ze nu in Schoofland niet of nauwelijks krijgen.

Een zegen voor de Nederlandse burgers. Zorg, cultuur, onderwijs en uitkeringen blijven gespaard. Jammer voor de megastallers, dito slachters en multinationals in zuivel, krachtvoer en kunstmest. Ach ook, die kelderende aandelen. De werknemers kunnen daarentegen mooi de krapte op onze arbeidsmarkt helpen verlichten.