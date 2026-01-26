Mijn muts geeft licht Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 256 keer bekeken Bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 88

De dunk die ik van mijzelf heb is niet heel hoog. Dat heeft met mijn biologische bedrading te maken, die voor een groot deel genetisch bepaald schijnt te zijn. Maar ik ben mij er ook van bewust dat veel journalisten en schrijvers hun vak veel beter beheersen dan ik. Het niveau van mijn vele helden zal ik nooit bereiken. Daar kan ik goed mee leven.

In deze rubriek speel ik als het ware met het verschijnsel oorlog & vrede. Ik volg de media, lees boeken, ga naar culturele evenementen, doe mee aan demonstraties en rakel herinneringen op. Om daar vervolgens iets over te schrijven.

Deze week zat ik in een Rotterdams koffiehuis en daar keek ik in een spiegel. Toen zag ik mijzelf daar zo zitten. Een oude man met een muts op. Die had ik van mijn vrouw gekregen. En het bijzondere is dat er aan de voorkant van die muts een lampje zit, dat je aan kan zetten als het donker is. Tijdens het fietsen of wandelen met onze hond.

Als ik ergens binnenkom, ontsteek ik soms even dat lichtje en meestal moeten de mensen daar om lachen. Toen dacht ik: Mijn muts geeft licht. Dat is misschien leuk voor een gedicht. Maar, als ik het naar Joop stuur, dan moet het wel over de oorlogsdreiging of iets dergelijks gaan. Laat ik het proberen in de vorm van een sonnet te gieten. 2 x 4 plus 2 x 3 regels.

Mijn muts geeft licht

Dat troost mij dezer dagen

Vol oorlog, grondsop en gewetensvragen

Grondstoffen voor een boos gedicht

Als jij niet voor de vijand zwicht

Die medemensen doodt alsof het niks is

De wereld donker maakt waar eerst nog licht is

Weet dan in elk geval: zijn muts geeft licht

Mijn muts kan zelfs mooi knipperlichten

Als idioten weer op hol gaan slaan

Vernietigende vergezichten

Krachtig verzet is onze dure plicht

Hoog tijd is het om op te staan

Mijn muts geeft licht

Wat vindt u? Gaat Nico hier zijn boekje te buiten of is er niks tegen om via rijmwoorden uiting te geven aan wat je raakt. Zoals de Oekraïense soldaat Maksym Kryvtsov deed in aflevering 82 van deze serie.