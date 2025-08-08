De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Mijn moeder • 08-08-2025

Voor ik sprak, begreep jij mij al.

Met handen die troostten,

met ogen die zagen

wat niemand anders zag.

Je rimpels zijn landschappen

waar de tijd haar sporen liet,

van lange nachten,

van liefde zonder voorwaarden.

Je lach was mijn eerste thuis,

je stem gaf richting

in de zwaarste dagen.

Jij bent geen rolmodel uit boeken,

jij bent de bladzijde waar ik op begon.

Mijn moeder is uniek.

Onvervangbaar. Onaantastbaar.

Je liefde hoefde niets te zeggen,

ik voelde het in de stilte,

in een blik,

in de thee die al klaarstond,

in hoe je mijn jas al pakte

voor ik wist dat ik moest gaan.

En zolang jij naast me loopt,

voel ik mij compleet.

En ook als de tijd

je herinneringen wist,

blijft in mij wat jij ooit gaf.

In elke stap,

in wie ik ben,

draag ik jou met me mee.

Luister hieronder naar m’n favoriete lied over moederschap in het Riffijns: Khalid Izri – Ayemma.

