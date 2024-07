Mijn hart krimpt ineen

Bij de beelden die we dagelijks ontvangen over wat de regering-Netanyahu aanricht in de Gazastrook, kan ik een gevoel ven walging niet onderdrukken. Ieder weldenkend mens kan zien dat het mensonterend is wat daar gebeurt. Ook al heeft Hamas 230 Israëliërs gegijzeld en minstens 365 gedood, dan nog is de reactie van de regering-Netanyahu buitenproportioneel en in strijd met het oorlogsrecht. Het verweer van Israël dat Hamasstrijders zich schuil houden onder de bevolking, in ziekenhuizen of scholen, rechtvaardigt mijn inziens niet dat er zoveel onschuldige burgers worden gedood, verjaagd of uitgehongerd. Ook binnen de joodse gemeenschap groeit de kritiek op de aanpak van Israël. Een volk dat zelf eeuwenlang geknecht en opgejaagd is, pogroms en vernietigingskampen heeft moeten doorstaan, zou moeten beseffen wat genocide teweeg brengt, al zou ik deze term liefst willen vermijden. Maar de huidige aanpak van Israël komt wel angstwekkend dicht in de buurt. De meest kwetsbaren en onschuldigen dreigen het grootste slachtoffer te worden.