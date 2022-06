Mijn generatie gaat ten onder aan het vluchtige

10 jun. 2022 - 10:00

In zijn zaterdagse nrc column klaagde bas heijne ook alover vluchtigheid, en dan met name over oorlogsmoeheid ivm de Oekraine oorlog. Na het zien vd reportages, stelt hij, is men bereid te helpen. te doneren,, maar die drive is dan na een paat weken weer verdwenen., een eindeloze stroom beelden maakt murw, maar je haakt er wel sneller door af. precies wat ook Grunerg in zijn dankwoord had gesteld, die dan ook nog eens overdreef door te stellen dat betrokkenheid niet alleen vluchtig is, maar zelfs vorm van medeplichtigheid. Instagram is prima middel om dit nog eens aan te wakkeren.