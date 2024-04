Mijn eigen trending topics Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Ty Deyoe

Vandaag is het zover. Als ervaren reiziger, met een gezin van zes, maken we ons klaar voor onze langverwachte vakantie. Een epische reis vol avontuur, samengepakt in onze spreekwoordelijke rugzakken. Maar oh, wat een chaos! Het lijkt wel alsof iedereen zijn eigen mini-Bermudadriehoek van verloren spullen met zich meedraagt.

Inpakken blijkt een kunst die we nog niet helemaal onder de knie hebben. Telkens als we denken dat we alles hebben, ontdekken we onder bed een schat aan overbodige truien en een overvloed aan sokken die een eigen leven zijn gaan leiden. En laten we de mysterieuze verdwijning van tien van kind 2's onderbroeken niet vergeten, en de plotselinge groeispurt die kind 3 tot een dringende onderbroekenklant maakt.

Terwijl ik tussen het inpakken door snel mijn haar verf - iets wat ik al maanden had uitgesteld - vraag ik me af of ik als blogger ook een mening moet hebben over de laatste trending topics. Moet ik me laten meeslepen door de roddels over Jutta Leerdam en Hans Teeuwen, of is het beter om me te concentreren op mijn eigen trending onderwerpen?

Misschien ligt het antwoord ergens in het midden. Ik ben druk bezig mijn gezin voor te bereiden op de avonturen die komen gaan en dan realiseer ik me dat de ware trending topic mijn eigen leven is.

Inpakken, haar verven, nog even een oudergesprek op school, het omarmen van de alledaagse chaos, dat zijn de echte avonturen die het waard zijn om over te schrijven.

Dus, terwijl we ons klaarmaken om de wereld te veroveren (of op zijn minst een zonnig strand), omarm ik de chaos, omarm ik de trending onderwerpen die mijn eigen leven bepalen, en omarm ik vooral de avonturen die nog komen gaan. Want hoe chaotisch het ook mag zijn, het is onze eigen kleine odyssee, en daar kan geen trending topic tegenop.