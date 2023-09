6 sep. 2023 - 7:50

''Mijn broek zakt af als de VVD over bestaanszekerheid begint'' Inderdaad, hadden ze dat bij de VVD niet eerder kunnen bedenken. En dan ook eerder afscheid nemen van a-sociaal linkslullend-rechts. Was het a-sociale Lente-akkoord in 2012 van GL/D66/CU dat werd werd afgesloten met met Rutte1 waar de PVV eerder afstand van had genomen niet duidelijk genoeg? https://nl.wikipedia.org/wiki/Lenteakkoord Of het meest a-sociale linkslullende rechtse bezuinigingskabinet Rutte2 na WO2 met de PvdA waaronder minister PvdA Timmermans? En de kabinetten Rutte3 en 4 met het a-sociaal rechtse D66 geen haar beter. Niks anders dan belasting verlagen voor hoge inkomens, subsidies uitdelen voor de villa, Tesla, wamtepomp, de aldoor groeiende kloof tussen rijk en arme, crisissen ,proxy-oorlog voeren etc. etc. Het zal niet verbazen als arbeiders meer dan genoeg blijken te hebben van linkslullend a-sociaal rechts. Hetzelfde hebben we kunnen zien in het VK met de Brexit waar Labour met hetzelfde sop is overgoten. Niet dat sociaal-rechts alle problemen kan oplossen, daarvoor is te veel te lang verziekt.

