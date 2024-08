Mijn brief aan dhr Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Geachte heer Wilders,

Ik ben uw leugens en opruiende taal spuugzat. Uw PVV zou vermoedelijk niet bestaan als u niet zelf een probleem had gemaakt van de komst van immigranten. Maar de immigratie is niet het echte probleem, u lijkt me intelligent genoeg om dat ook wel te weten. Het echte probleem is dat van het neoliberaal kapitalisme dat leidt tot een kloof tussen arm en rijk, en dat onder de armen ook nog eens de armen uit eigen land opzet tegen de armen uit andere landen door de laatste groep onder te betalen en onder te waarderen.

Maar u schuift de problemen graag in de schoenen van de zogenaamde linkse elite. De ware elite is echter te vinden bij de rechtse kapitaalkrachtigen die in feite de dienst uitmaken. Intussen worden mede door uw partij onmenselijke besluiten genomen ten aanzien van immigranten onder het mom dat zij ‘ons land’ en ‘onze cultuur’ inpikken. Dat is onjuiste informatie en valse verdraaiing van de feiten. Het gevolg is dat nu een kind van elf jaar dat hier is geboren het land uit wordt gezet. Tegelijkertijd maakt u wel goede sier met de medailles die de van oorsprong Ethiopische Sifan Hassan op de Olympische Spelen heeft gewonnen door haar te feliciteren. Terecht dat mensen u hypocriet vinden.

Nederland mag goed presteren door veel medailles te behalen op de Olympische Spelen, dat weerhoudt het nieuwe kabinet er niet van om het goede werk van sportverenigingen te hinderen door een hoog belastingtarief. Het nieuwe kabinet wil voor goud gaan, maar niet investeren in de basis voor dat goud. Intussen worden hoofddoek dragende vrouwen, ook op sleutelposities door u gekleineerd en bespot. Want u bent goed in het zaaien van haat en tweespalt, dat is blijkbaar uw politieke winstmodel. U geeft bij monde van mevrouw Faber alle ruimte aan mensen die beweren dat “grenzen dicht” de oplossing is voor onze problemen. Terwijl u best weet dat veel problemen met asielzoekers ontstaan door lange en stroperige procedures voor toelating of uitwijzing. Het moet veel eerder duidelijk zijn wie kan blijven en wie moet vertrekken, waardoor mensen sneller kunnen integreren en in het arbeidsproces worden opgenomen.

Misschien bent u wel van mening dat het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen productief is. Ik zou zeggen, kijk eens wat er nu allemaal in Groot-Brittannië gebeurt. Eerst wordt door manipulatoren de schuld van de problemen met immigranten aan Europa gegeven, en vervolgens wordt de groep immigranten belaagd, opgejaagd en uitgesloten van deelname aan de samenleving. Desinformatie na een ernstig incident in Southport zorgt vervolgens voor grote onlusten en rellen, waarbij gefrustreerde nationalisten alles kort en klein slaan en iedereen met een andere huidskleur belagen en afschilderen als volksvijand nummer een. Vaak gaat het om hardwerkende mensen, die arbeid verrichten waar de autochtonen hun neus voor ophalen. Is wat in Engeland gebeurt ook wat u in ons land wilt, meneer Wilders?

Als u zegt dat we een samenlevingsprobleem hebben, dan kan ik dat onderschrijven. Maar als u de oorzaak van dat probleem legt bij de immigranten dan vrees ik dat u de weg kwijt bent. Het werkelijke samenlevingsprobleem dat we met z’n allen op moeten lossen ligt bij het feit dat we het laatste kwart eeuw onder invloed van het neoliberalisme de meest kwetsbaren in de steek hebben gelaten. Op een gegeven moment is een reactie te verwachten.

Als socialist geloof ik in een samenleving die niet verdeelt en uitsluit, maar die verbindt en samenbrengt. Een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht geslacht, herkomst, leeftijd, huidskleur, opleiding of fysieke en psychische uitrusting. Waar wordt geïnvesteerd in het sociaal maatschappelijk fundament, en waar garanties zijn dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid wordt aangesproken en behandeld. Vindt u dat ook niet een veel betere, positievere en humanere benadering van het probleem, meneer Wilders?

Ik hoor graag van U, om met een open mond het gesprek aan te gaan.