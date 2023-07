19 jul. 2023 - 16:25

Sunak heeft ze heus wel op een rijtje ... regeert via de ratio ipv de emo. Dat zijn ze in de rest van Europa niet gewend he ...? Let Sunak but shuffle hie knows what he does (oftewel... laat hem maar schuiven ... hij weet wat ie doet). Soort Rutte in kwadraat dus.