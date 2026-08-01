Migratieonrust wordt stiekem opgestookt door ultrarechtse buitenlanders, banden met Moskou Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 538 keer bekeken • Bewaren

De Nederlandse extreemrechtse influencer Eva Vlaardingerbroek en de Oostenrijkse extremist Martin Sellner leiden een campagne om het verhitte migratiedebat in Europa verder op te stoken. Zij willen onder het motto 'Verenigd Europa tegen de EU' de Europese Unie ondermijnen. Het onderzoekscollectief Justice for Prosperity (JfP) heeft achterhaald dat achter de campagne een beruchte Amerikaan zit, die bekend staat om zijn nauwe banden met Moskou. Een monsterverbond van Amerikaanse conservatieve christenen, Russische nationalisten en Europese extreemrechts trekt zo op tegen hun gezamenlijke vijand: de Europese vrije democratie. Die democratie is gebaseerd de principes van vrijheid, gelijkheid en solidariteit, opvattingen waar de ultrarechtse agitatoren van gruwen. Achter de actie gaat ook een agenda schuil die zich richt tegen de LHBTI-gemeenschap.

Brian Brown, een Amerikaanse anti-genderactivist. Hij is voorzitter van het Wereldcongres van Gezinnen, zit in het bestuur van CitizenGO en was in 2013 aanwezig in de Russische Doema toen de anti-LGBTIQ+-wetgeving werd aangenomen. In de jaren daarna keerde hij herhaaldelijk terug naar Moskou. (...) Een deel van de infrastructuur van de campagne staat op servers waarvan hij mede-eigenaar is, op dezelfde locatie als zijn eigen anti-rechtenorganisatie en een juridisch verdedigingsfonds voor de advocaat die Donald Trumps poging om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken, bedacht. (...) Op 15 juli stond hij achter Sellner tijdens de SEA-demonstratie in Brussel en liep vervolgens het Europees Parlement binnen voor een evenement met Vlaardingerbroek.

De ultrarechtse campagne SEA doet alsof ze campagne voert voor een Europees burgerinitiatief, terwijl hen door de EU al duidelijk is gemaakt dat deze actie niet voldoet aan de voorwaarden. SEA wil die afwijzing gebruiken om in de bekende slachtofferrol te kruipen en anti-EU sentimenten aan te wakkeren. De campagne heeft in werkelijkheid dan ook een heel ander doel, schrijft JfP, namelijk de grenzen van het publieke debat openbreken en verder naar ultrarechts verleggen:

Tot voor kort waren begrippen als 'remigratie' en de 'Grote Vervanging' (omvolking) beperkt tot neonazistische netwerken en de manifesten van extreemrechtse terroristen. Een campagne met 600.000 handtekeningen en de publieke steun van Europarlementariërs brengt ze nu in het gewone politieke debat. Vlaardingerbroek benoemde die strategie zelf in oktober 2024 en schreef dat zij en haar bondgenoten 'het Overton-venster in realtime verschuiven'. Met Brown komen drie stromingen – de Amerikaanse christelijke rechtervleugel, het Russisch-orthodoxe nationalisme en het Europees identitarisme – samen in één campagne. Ze delen geen land, kerk of organisatie, maar wel een gedeelde afkeer van de liberale democratie.

JfP is een door oud-AIVD'er en diplomaat Jelle Postma opgezette organisatie die onderzoek doet naar aanvallen op de Europese democratie.