Migratiemagneet Nederland? Jan van de Beek winkelt selectief in de cijfers

Bestaat de migratiemagneet?

Van de Beek bespreekt in zijn boek de ‘welvaartsmagneethypothese’: de verzorgingsstaat zou (laaggeschoolde) migranten aantrekken. Hij noemt twee studies naar migratie tussen EU-landen (zonder referenties, die hij in GV wél geeft). Die vinden een (beperkt) effect, maar de herkomst van immigranten is veel diverser. Een derde studie, die beter op de Nederlandse situatie past, noemt Van de Beek niet (wel in GV overigens). Die vindt voor migratie vanuit 129 landen naar 22 OECD-landen géén ‘welvaartsmagneeteffect’. Hoewel Van de Beek niet beweert dat deze hypothese voor Nederland geldt, suggereert hij wél dat asielzoekers, eenmaal gearriveerd, ‘vastgeplakt’ zitten aan uitkeringen. Hij ziet een correlatie tussen het percentage migranten dat tien jaar na aankomst nog in Nederland is en het percentage van hen dat dan een uitkering heeft. Hij noemt het de (hypothese van) de ‘omgekeerde welvaartsmagneet’. In GV vermeldt hij nog dat onderzocht moet worden of er echt een causaal verband is, maar deze nuance ontbreekt in MN. Alternatieve verklaringen voor zijn gegevens zoekt hij ook niet, hoewel ze er wel zijn. Asielzoekers komen bijvoorbeeld na een dure en gevaarlijke tocht in een lange asielprocedure terecht, beginnen daarna aan de verplichte inburgering waarbij alles gericht is op in Nederland blijven. Terugkeren is voor velen onveilig. Op de arbeidsmarkt concurreren ze met door werkgevers naar Nederland gehaalde goedkope en niet zelden uitgebuite arbeidsmigranten. Als er dan ook nog schoolgaande kinderen zijn, is er weinig reden meer om te vertrekken.