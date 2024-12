Migratieachtergrond? Dan ben je dus een bengeltje

Hoe moet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze motie gaan uitvoeren? Gegevens bijhouden over normen en waarden? Het lijkt me nóg lastiger dan het beruchte 'tandenborstels tellen' tegen uitkeringsfraude. Het lijkt me vooral iets voor een satirische sketch. Het is dus symboolpolitiek op basis van scoringsdrift, powerplay en vooroordelen. Waartoe en waarom? In wiens belang?