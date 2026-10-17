Migratie en woningen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 534 keer bekeken • Bewaren

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), zijn vooral het onder migranten voor asielmigranten die een beroep op de sociale huurwoningen in Nederland doen. Arbeids-, studie- en kennismigranten daarentegen, zouden vooral behoefte hebben aan de duurdere huurwoningen. Volgens het EIB zijn er momenteel 105.000 asielmigranten in woningen gehuisvest en de andere migranten in 255.000 woningen.

Het EIB geeft aan dat van de arbeidsmigranten 60% binnen 5 jaar vertrekt en 70% van de studie/kennismigranten. Dit als verklaring dat deze vraag naar woningen beperkt is. In mijn ogen deugt die redenering niet. Immers voor de gedeeltelijk vertrekkende migranten komen er weer nieuwe terug. Het saldo is dat tussen 2009 en 2024, het aantal migranten stijgt tussen 220.000 en 1000 per jaar.

Het inwonertal van Nederland is van 14 miljoen in 1980 gestegen naar 18 miljoen in 2024. Tot 2024 was er een geboorteoverschot (meer geboortes dan sterftes). Nadien komt de groei door het migratie saldo. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), voorspelt dat het inwonertal van Nederland zal stijgen van 18 miljoen in 2024 naar 19 miljoen in 2027 en 20,6 miljoen in 2070.

De conclusie van het EIB dat vooral asielmigranten een beroep op sociale huurwoningen doen en de in aantal grotere groep van arbeidsmigranten dat niet doen, is volgens mij geen juiste conclusie. Arbeidsmigranten behoren immers niet tot het vermogende deel van Nederland. De arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in bedrijfstakken (bouw, landbouw, slachterijen). Niet bepaald de best betaalde banen. Dat arbeidsmigranten worden uitgebuit, is inmiddels algemeen bekend en moet meer bestreden worden.

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