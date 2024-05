Migrantenkerken worden grotendeels in de steek gelaten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 295 keer bekeken • bewaren

Carin Tawfik Fractievoorzitter D66 Katwijk, bestuurskundige, student Rechtsgeleerdheid

De afgelopen dagen werden de straten van Al-Minya geteisterd door geweld en terreur tegen de Koptisch Orthodoxe gemeenschap, vanwege de eenvoudige toekenning van een bouwvergunning voor de bouw van een kerk. Deze schokkende gebeurtenissen zijn helaas bijna dagelijkse realiteit voor de christelijke gemeenschappen in Egypte, evenals in andere landen in het Midden-Oosten. Het verontrustende zwijgen van de Westerse media, vooral in Nederland waar Oosters-orthodoxe stromingen opkomen, is onverklaarbaar.

Focus verleggen

In het licht van toenemende secularisatie in Nederland, waar het katholicisme en protestantisme terrein verliezen, maken diverse migrantenkerken een opmerkelijke intrede in onze samenleving. Deze opmars is niet louter toevallig. Het Sociaal-Cultureel Planbureau verklaarde in 2018 al dat deze opkomst deels dient ter compensatie van de leegloop bij traditionele, meer vrijzinnige kerken. Deze verschuiving wordt met name duidelijk na verschillende geopolitieke gebeurtenissen, zoals de inval van Rusland in Oekraïne en de toename van religieuze vluchtelingen. In de praktijk vertaalt zich dit naar de aankoop van leegstaande kerken, zoals recentelijk de aankoop van de Vredesvorstkerk (Beverwijk) door de Koptisch-Orthodoxe kerk. In een tijd van leegte en het gebrek aan zingeving stemt deze ontwikkeling hoopvol.

Wat echter opvalt, is de geringe publieke aandacht voor deze ontwikkelingen. Het Nederlands beleid en de motivatie hieromtrent zijn veelal gebaseerd op de toenemende secularisering, waarbij de migrantenkerken grotendeels in de steek worden gelaten. Dat, terwijl er ironisch genoeg zelfs een schrijnend tekort aan kerken dreigt voor deze gemeenschappen. Deze geringe aandacht is zorgelijk en verklaart de betreurenswaardige stilte in het Westen rondom het dagelijks leed dat de christenen wordt aangedaan in het Midden-Oosten. De culturele barrières zijn namelijk nog te groot. Tegelijkertijd lijkt deze stilte zijn beste tijd te hebben gehad. Het zwijgen hieromtrent moet doorbroken worden, door actiever te rapporteren over de vervolgingen die plaatsvinden in het Midden-Oosten. Alleen dan kan de samenleving de opkomst van de migrantenkerken in Nederland, als ook de vervolgingen tegen religieuze minderheden in het Midden-Oosten goed duiden. Zo worden ook de culturele barrières ook teniet gedaan.