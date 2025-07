Migrantenjacht in Spanje aangewakkerd door extreemrechtse leugens op sociale media Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

De rellen die uitbraken in het Spaanse Torre Pacheco, provincie Murcia, nadat gewelddadige racisten op jacht gingen naar mensen met een migratieachtergrond is begonnen in extreemrechtse Telegramgroepen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC. De racistische klopjacht begon na een vermeende mishandeling van een 68-jarige man door drie jongeren, van wie direct werd beweerd dat ze Noord-Afrikaanse roots hadden. Nog voor de politie het incident kon onderzoeken, werd in de Telegramgroepen opgeroepen tot geweld, met berichten als “we laten Marokkaanse hoofden rollen”.

Deze Telegramgroepen, met duizenden leden, verspreidden nepvideo’s en haatdragende oproepen. De razzia's die volgden liepen uiteindelijk uit op vernielingen van bedrijven van migranten en tientallen gewonden. De Guardia Civil kon het geweld aanvankelijk niet indammen. Intussen zijn zeven mensen opgepakt voor opruiing en geweld, terwijl ook drie verdachten zijn aangehouden voor de mishandeling van de bejaarde man.

De extreemrechtse partij Vox speelde een aanjagende rol in de spanningen. Kort voor de rellen stelde partijleider Santiago Abascal voor om álle migranten, ook hun in Spanje geboren kinderen, te deporteren. Zijn uitspraken kregen bijval in de extremistische chats, maar ook felle kritiek vanuit de Spaanse regering en antiracismebewegingen. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska beschuldigde Vox ervan migratie onterecht met criminaliteit te verbinden.

Hoewel de rust inmiddels voorzichtig lijkt teruggekeerd, blijft de sfeer in Torre Pacheco gespannen. De wijk waar de rellen plaatsvonden is een smeltkroes van culturen, met veel Noord-Afrikaanse inwoners die werkzaam zijn in de landbouw. Activisten waarschuwen dat het geweld geen incident is, maar het gevolg van structureel racisme, politieke polarisatie en desinformatie die via sociale media steeds vaker wordt omgezet in straatgeweld.