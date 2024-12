Migrantenhaat wordt veroorzaakt door extreemrechtse politieke elite

De wetenschappers onderzochten de correlatie tussen immigratie en het succes van extreemrechts in grensgemeentes in Ticino, het Italiaanssprekende kanton in Zwitserland. Ze focusten op de periode na 2000, het jaar waarin Zwitserland en zijn EU-buurlanden de grenzen openden zodat burgers makkelijker in elkaars landen konden wonen en werken. De immigratie in Ticino steeg vervolgens met 14 procent, de steun voor extreemrechts met 32 procent. Toch vonden de onderzoekers amper een link tussen die twee. „We vinden beperkt bewijs dat de gebruikelijke economische, culturele en veiligheidsverklaringen dit groeiende anti-immigratiesentiment opstuwen”, schrijven ze in The Free Movement of People and the Success of Far-Right Parties: Evidence from Switzerland’s Border Liberalization, een rapport net gepubliceerd in de American Political Science Review. Wat het rapport wel aantoont: dat Zwitserse politieke elites vanaf het moment dat de grenzen met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië opengingen snoeihard campagne gingen voeren in grensgebieden, met verhalen over overbevolking, criminaliteit en density stress, ofwel te veel druk op openbaar vervoer, huisvesting, parkeergelegenheid, zorg en dergelijke.