Microsofts datacenters steunen Israëlische inlichtingendienst, vanuit Nederland

Soms vraag ik me af of iemand meeluistert wanneer ik een telefoontje pleeg — met een docent, een vriend of collega. Ik woon in Bethlehem op de bezette West Bank en bel dagelijks. Het idee dat al die gesprekken – ook de persoonlijke, verdrietige, hoopvolle of gewoon alledaagse – ergens worden opgeslagen, geanalyseerd en misschien zelfs tegen mij of anderen worden gebruikt, is benauwend. En nu blijkt: dat ‘ergens’ is vaak… in Nederland.