Microsoft deelt namen van Nederlandse ambtenaren met de VS omdat zij toezicht houden op Big Tech

De namen van ambtenaren die toezicht houden op grote techbedrijven, zijn door diezelfde bedrijven doorgegeven aan een Amerikaanse senaatscommissie die zich keert tegen buitenlandse maatregelen om Big Tech aan banden te leggen. Dat onthult Vrij Nederland.

“Namen van Nederlandse ambtenaren zijn door Microsoft doorgespeeld aan de Amerikaanse overheid. Het gaat om mensen die werken aan de DSA – de wet die grote online platforms verplicht om strenger op te treden tegen illegale content. De Amerikaanse overheid beschouwt de wet als censuur.”

De NOS meldt:

“Het gaat om ambtenaren die betrokken zijn bij de handhaving van Europese regels om techplatforms te reguleren. De Amerikaanse overheid ziet die regels als censuur. De vrees is dat de ambtenaren onder druk kunnen worden gezet, bijvoorbeeld met inreisverboden of zelfs sancties.”

Dergelijke sancties zijn allesbehalve denkbeeldig. Het Trump-regime deinst er niet voor terug om mensen persoonlijk aan te pakken omdat ze betrokken zijn bij regelgeving of handhaving die Big Tech niet zint. Eerder kreeg de voormalige Eurocommissaris Thierry Breton een Amerikaans inreisverbod opgelegd.

Het kabinet heeft bij de Amerikaanse ambassadeur geklaagd over de gang van zaken.