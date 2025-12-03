Michiel Driebergen en de oorlog in gedichten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Nico Haasbroek
Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 82.

Wat gaan er toch veel mensen op een bewonderenswaardige wijze met de oorlog om. In deze rubriek geef ik ze zoveel mogelijk de ruimte. Of ze nou Jan Pronk heten of Asha ten Broeke. Of medemensen die voor ons onbekend dan wel naamloos zijn.

Tijdens de uitzending van Buitenhof op 30 november zag ik voor het eerst Michiel Driebergen. Hij is correspondent en oorlogsverslaggever in Oekraïne (voor dagblad Trouw en de VPRO) en hij vertelde Maaike Schoon over zijn bijzondere podcastserie ‘Dichter aan het front’. De verteller is de dode soldaat Maksym Kryvtsov, hoorbaar via de stem van Jair Stein. Kryvtsov kwam om het leven door een Russische granaat. Maar hij was ook dichter. In Buitenhof zegt Driebergen hoe moeilijk het is om woorden te geven aan de gruwelijkheden. Verder vertelt hij over de Oekraïense militair Oleksiy die omgekomen Russische militairen probeert te identificeren nadat hij ze van het slagveld heeft geëvacueerd.

Ik bel hem op om hem te complimenteren met de manier waarop hij de oorlog journalistiek naar ons vertaalt. Dan vraag ik wat hij zelf het mooiste gedicht over de oorlog in Oekraïne vindt. Hij mailt:

Maksym Kryvtsov

Mijn hoofd rolt van positie naar positie

als tuimelkruid

of een bal

in het voorjaar

raken mijn handen begroeid met viooltjes

mijn voeten

worden verscheurd door honden en katten

mijn bloed

kleurt de wereld een nieuw rood

Pantone mensenbloed

mijn botten

dringen dan door in de aarde

vormen een karkas

mijn kapotgeschoten geweer

zal wegroesten

arm ding

mijn reservespullen en uitrusting

gaan naar een nieuweling

waar blijft het voorjaar toch

zodat ik eindelijk

kan bloeien

als een viooltje

Ik lees het gedicht rustig hardop en raak ontroerd. Het zijn de woorden van de dode verteller Maksym. Godverdomme! Waarom?

Digitaal vraag ik Michiel of hij zelf ook dicht.

“Nee, ik ben zelf geen dichter, ik ben meer een prozaïst. Houd ook meer van verhalen vertellen en verhalen lezen en luisteren. Maar ik houd van taal, zeker ook de zangerige en melodieuze Oekraïense taal, die ook via deze podcast in Nederland te horen is. In Oekraïne geven dichters met poëzie woorden aan de oorlog, iets waarover het vaak lastig vertellen is — omdat oorlog zo ver van ons, Nederlanders, afstaat.”

Is de oorlog in Oekraïne überhaupt oplosbaar, en zo ja, wat zou volgens jou de beste oplossing zijn?

“Zelf weet ik niet wat de oplossing is. Poetin lijkt vastbesloten Oekraïne aan zich te onderwerpen, om het land van de kaart te vegen. De Oekraïners zullen dit niet laten gebeuren. Aan mij is het om verslag te doen. Hopelijk mag ik straks verslag doen van de wederopbouw na de oorlog. Hoe eerder hoe beter.”

Hoe blijf jij mens in een oorlog?