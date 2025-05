Michel Houellebecq steunt de genocide op Palestijnen

De ook in Nederland gevierde Franse schrijver Michel Houellebecq heeft in Israël zijn steun uitgesproken voor de regering Netanyahu. “Ik steun u, ik ga u niet boycotten” verklaarde de auteur op de Israëlische tv. Hij nam in het land de Jeruzalem prijs in ontvangst en prees het volgens hem morele gedrag van de Israëlische soldaten. Op dat moment voerde het Israëlische leger op grote schaal nietsontziende bombardementen uit op Gaza. Tegelijkertijd maakte Netanyahu bekend dat het leger Gaza totaal in bezit gaat nemen en in hetzelfde weekend kondigde de extreemrechtse politicus en parlementariër Zvi Sukkot de uitroeiing van het Palestijnse volk aan, in een belangrijk programma op tv: “We gaan de Palestijnen doodmaken, niemand die zich daar zorgen over maakt. Dit weekend hebben we gezien dat we 100 Palestijnen dood kunnen maken en de wereld kan het niets schelen."