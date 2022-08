Michail Gorbatsjov, vredestichter en laatste president van de Sovjet-Unie overleden

Michail Gorbatsjov, de man die met glasnost en perestrojka de een einde maakte aan de almacht van de Russische communistische partij en de laatste president van de Sovjet-Unie zou zijn, is overleden. Zijn dood is bekend gemaakt door Russische media. Gorbatsjov door wiens beieid een vreedzaam einde werd gemaakt aan de Koude Oorlog en aan het IJzeren Gordijn dat Europa verdeelde in Oost en West is 91 jaar geworden.