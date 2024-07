Michael Moore: Joe Biden prima president, maar verkiezingsdeelname is ouderenmishandeling Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 451 keer bekeken • bewaren

Joe Biden is de meest progressieve president die de Verenigde Staten in decennia hebben gehad. Op zijn optreden in de Gaza-oorlog valt veel af te dingen, maar voor het overige heeft de Democraat het de afgelopen jaren uitstekend gedaan, vindt Michael Moore.

Volgens de linkse filmmaker is het nu wel tijd dat Biden plaatsmaakt. “Er is sprake van oudermishandeling”, aldus Moore bij MSNBC. De filmmaker verwijt de Democratische partij en Bidens adviseurs dat ze hem vragen om in de race te blijven. “Het was hartverscheurend om het debat met Biden te bekijken. Moet je je voorstellen dat het je eigen vader was die daar stond… Waarom lieten ze hem überhaupt meedoen aan het debat terwijl hij zich niet goed voelde? Wie let er nog op hem?”

Als het aan Moore ligt, maakt Biden nu al plaats voor vicepresident Kamala Harris. In zijn nieuwsbrief schrijft hij: “President Biden, bedankt voor alle goede dingen die je hebt gedaan. Je zult er eeuwig om herinnerd worden. Maar niet als je nu niet naar je lichaam luistert. Wees de man die er niet alleen in slaagde om Trump te stoppen, maar ook de moedige man die ons de eerste vrouw in de Oval Office geeft. Zij zal je missie afmaken, en wij zullen naast haar staan. Laat de dokters naar je kijken en neem dan de juiste beslissing.”