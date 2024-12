Mia Farrow vreest dat regering Trump poliovaccinatie gaat afschaffen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 349 keer bekeken • bewaren

De actrice Mia Farrow is zich doodgeschrokken van het bericht dat een advocaat die samenwerkt met Robert Kennedy Jr. wil dat de overheid de goedkeuring voor het poliovaccin intrekt. Kennedy is niet alleen een aanhanger van complotverhalen, hij is ook berucht vanwege zijn weerstand tegen vaccinaties. Trump wil hem tot minister van Volksgezondheid benoemen.

"Nee RFK Jr, we kunnen hier niet naar terugkeren," schreef ze op social media bij een foto van de beenbeugels die haar overleden zoon moest gebruiken. Het door haar geadopteerde kind was besmet geraakt met polio dat zijn onderlichaam levenslang verlamde.

Farrow vertelt dat ze als kind ook polio opliep, een jaar voordat het vaccin werd uitgevonden. Ze werd maandenlang in isolatie gehouden en al haar persoonlijke bezittingen werden vernietigd om verdere verspreiding tegen te gaan. "Dankzij dat vaccin hoeven kinderen deze nachtmerrie niet meer mee te maken."

De actrice is gealarmeerd door een onthulling van de New York Times dat Kennedy de beruchte anti-vaxer Aaron Siri heeft opgenomen. Die startte in 2022 een procedure tegen de staat met als doel het poliovaccin illegaal te maken.