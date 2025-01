Mexicaanse president trolt Trump: ‘Noem Noord-Amerika dan América Mexicana’

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft teruggeslagen, nadat de aankomende totaalmalloot-in-chief Donald Trump had voorgesteld om Golf van Mexico voortaan de Golf van Amerika te noemen. Tijdens haar dagelijkse persconferentie opperde ze om Noord-Amerika dan ook maar te hernoemen, naar ‘América Mexicana’. Het continent werd immers in 1814 al zo genoemd. Ze wees er ook fijntjes op dat de Golf van Mexico al sinds 1607 de Golf van Mexico heet.

Ondertussen maakt de linkse Sheinbaum, die wetenschapper was voor ze president werd, zich grote zorgen over Trumps plannen om torenhoge importtarieven in te voeren. Amerikaanse bedrijven die producten uit Mexico invoeren, zouden daar 25 procent belasting over moeten betalen, als het aan Trump ligt. Sheinbaum wees erop dat dat zal leiden tot hoge inflatie en het verlies van werkgelegenheid in de Verenigde Staten en Mexico.