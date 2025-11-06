Mexicaanse president op straat aangerand door man voor het oog van de camera's

Claudia Sheinbaum, de eerste vrouw die tot president is verkozen in de geschiedenis van Mexico, is op straat voor het oog van de camera's aangerand door een man. Het gebeurde toen Sheinbaum lopend onderweg was naar een bijeenkomst voor universiteiten en hogescholen bij het ministerie van Onderwijs. Sheinbaum weerde de aanrander zelf af aangezien de beveiliging de aanranding wist niet te voorkomen. Ze heeft aangifte gedaan tegen de man, die ter plekke werd aangehouden. Hij zou dronken zijn geweest.