Meteoroloog demonstreert waarom zware regenval na droogte uitloopt op een ramp

Groot-Brittannië kampt, net als grote delen van Europa, met extreme droogte. De bron van de rivier de Thames staat momenteel zelfs droog. Dat gebrek aan water leidt tot gevaarlijke situaties. Zo kreeg de populaire tv-presentator en tevens klimaatontkenner Jeremy Clarkson - inmiddels enigszins twijfelend - tot zijn stomme verbazing te horen dat hij zijn oogst niet mag binnenhalen. Het land is zo droog dat het brandgevaar te groot is. Het heeft in bijvoorbeeld zuidoost Engeland al bijna een half jaar niet of amper geregend.