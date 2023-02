Meteoor die aan kust van Normandië neerstort ook zichtbaar in Nederland

Terwijl de Amerikanen gevechtsvliegtuigen de lucht in moeten sturen om objecten neer te halen, vallen ze in West-Europa gewoon uit zichzelf naar beneden. Een meteoor met een doorsnee van een meter, 2023 CX1 genaamd, is maandagochtend om 4 uur neergestort boven het Kanaal. Voordat het voorwerp het aardoppervlak kon bereiken explodeerde het in een vuurbal die tot in Nederland was te zien. De meteoor was enkele uren eerder ontdekt door de Hongaarse aardrijkskundeleraar Krisztián Sárneczky. De Europese ruimtevaartorganisatie kon daarop aan de hand van de koers vaststellen dat het object geen gevaar vormde voor de bevolking en veilig zou neerkomen. Het is de zevende keer dat het nu lukt een inslag te voorspellen. Objecten als de 2023 CX1 worden meestal pas zeer kort voordat ze de Aarde bereiken ontdekt.