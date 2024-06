Metal-moslima's naar Glastonbury festival Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders krijgt er vast een rock'n'rollberoerte van maar Voice of Baceprot, een metalband van drie feministische moslima's gaat optreden op het Britse festival Glastonbury. Ze zijn zelfs de eerste band uit Indonesië die gecontracteerd is voor wat wel wordt gezien als het beste rockfestival ter wereld. (Wilders is overigens zoon van een vrouw uit Indonesië, toen het nog door Nederland bezet werd, die later naar Nederland migreerde.)

De band die al tien jaar bestaat en uit het zeer conservatieve West-Java komt, heeft al langer beroemde fans zoals de bassist van de Red Hot Chilipeppers. Voice of Baceprot is eerder op toernee geweest in de VS en Europa maar Glastonbury is de hoofdprijs.