Meta maakt misbruik van 'politiek turbulente periode' om bril met gezichtsherkenning te lanceren Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 168 keer bekeken • Bewaren

Uit een intern document van Meta (het moederbedrijf van Facebook), ingezien door de New York Times, blijkt dat het techbedrijf bewust heeft gewacht op "een politiek turbulente periode" in de VS om een omstreden functie te lanceren, namelijk gezichtsherkenning via een smart-bril. In het memo staat dat burgerrechtenorganisaties die normaal gesproken kritiek zouden leveren, "hun aandacht en middelen elders nodig hebben".

Hetzelfde document onthult dat Meta oorspronkelijk van plan was de functie eerst te testen bij een conferentie voor blinden, als toegankelijkheidstool, voordat die breder beschikbaar zou komen. Dit zou de publieke introductie "een positiever en sympathieker" karakter geven. Tegelijkertijd blijkt uit het memo ook dat Meta er goed van op de hoogte is dat de technologie "veiligheids- en privacyrisico's" met zich meebrengt.

Meta heeft al miljarden betaald vanwege eerdere privacyschandalen rondom gezichtsherkenning. Critici waarschuwen dat de technologie op straat een ernstige bedreiging vormt voor de anonimiteit van burgers. Meta zelf zegt in een verklaring nog "alle opties te overwegen" en "een zorgvuldige aanpak" te willen hanteren. Volgens het memo staat de lancering al concreet gepland voor later dit jaar.