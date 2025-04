Met zulke vrienden hebben dieren geen vijand nodig Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

De reacties op de nieuwe publicatie van Onderzoeksgroep Ongehoord zijn tenenkrommend. Een woordvoerder van een Beter Leven kippenslachterij zoekt toevlucht in glasharde leugens. De Dierenbescherming maakt zich meer zorgen over het imago van haar keurmerk dan over de gruwelijke mishandeling die dieren werd aangedaan.

Voor wie ons onderzoek nog niet voorbij zag komen: kippen die uren lang creperen in overvolle transportkratten, bij bewustzijn gekeeld worden, verdrinken in zeepsop of vermorzeld worden door machines. Bij levende kippen wordt de kop afgerukt. Dit alles gebeurde bij slachterij Van der Meer in Friesland, zo blijkt uit de inspectiedocumenten die Ongehoord opvroeg. Het bedrijf krijgt van de Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk. Zij beloven "regelmatige controles" opdat consumenten “met een gerust hart producten van het Beter Leven keurmerk kunnen kopen".

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in opspraak raakt. In 2019 had Ongehoord er gelijkaardige misstanden aangetoond door undercover onderzoek. In reactie ontkende het bedrijf alle gefilmde misstanden, hierin gesteund door Caroline van der Plas. De Dierenbescherming hield zich stil.

In 2021 bracht Ongehoord aan het licht dat Van der Meer kippen verdoofde met een ‘elektrisch waterbad’, een pijnlijke bedwelmingsmethode met veel risico op onverdoofde slacht. Omdat dit verboden is bij het Beter Leven keurmerk, kwam er nu wel reactie van de Dierenbescherming. Die vond onze kritiek op haar keurmerk onterecht. De slachterij had omwille van ‘overmacht’ ontheffing gekregen voor het waterbadverbod tot uiterlijk 1 januari 2022. “Uiteraard wordt de periode van ontheffing goed gemonitord en waar mogelijk versneld”, mailde de Dierenbescherming aan Ongehoord. Inspectiedocumenten die Ongehoord recent heeft opgevraagd tonen dat Van der Meer nog tot maart 2024 doorging met de waterbadmethode. De slachterij noemt de hoge gasprijs als reden om de kippen niet met gas te verdoven.

In reactie op onze recente publicatie schuift de nieuwe eigenaar van de slachterij de schuld in de schoenen van zijn voorganger. Hij stelt dat de misstanden grotendeels dateerden van vóór de overname op 1 januari 2024. Niets is minder waar: uit de NVWA-rapportage die Ongehoord in handen heeft blijkt dat de misstanden na de overname met hetzelfde tempo bleven doorgaan. Sterker nog: in een interne mail van augustus 2024 schrijft een NVWA- inspecteur dat slachterij Van der Meer met de overname “weer een hoofdpijndossier is geworden”.

In reactie op onze publicatie, noemde De Dierenbescherming 120 misstanden in 2 jaar tijd “incidenten”. Over de jarenlange ontheffingen die de slachterij kreeg zei een woordvoerder: “die werden gegeven vanuit het idee dat het in de toekomst beter wordt.”

Vandaag kwam de Dierenbescherming met een nieuwe verklaring: het Beter Leven certificaat van Van der Meer is ingetrokken omdat de misstanden “niet goed afstralen op het keurmerk”. Geen woord van spijt of medeleven met de miljoenen kippen die de afgelopen jaren op de meest gruwelijke wijze aan hun einde kwamen.